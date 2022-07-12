Клиентам «Вкусно — и точка» запретили заряжать телефоны и фотографироваться Администрация «Вкусно — и точка» запретила клиентам заряжать телефоны и фотографироваться в заведениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в ресторане быстрого обслуживания новой сети «Вкусно — и точка»

Посетителям сети быстрого питания «Вкусно — и точка» запретили пользоваться в заведении розетками, а также осуществлять фото- и видеосъемку без предварительного согласования с администрацией. Эти и другие запреты были прописаны в правилах поведения российского преемника «Макдоналдс», копией документа поделилось издание «Подъем».

Помимо вышеперечисленных запретов, посетителям не разрешается заходить в помещение с животными, за исключением собак-поводырей, передвигаться на роликовых коньках и иных средствах передвижения, а также находиться в заведении в нерабочее время.

Подписчики издания с негативом отреагировали на новые правила сети быстрого питания, пришедшей на смену «Макдоналдс».

Зашли тут и увидели правила. Я не знаю, как было именно с бумажными правилами в «Макдаке», но я там всегда заряжал гаджеты. А теперь правилами запрещено розетками пользоваться! Офигеть. И снимать фото, видео нельзя, — подчеркнула одна из пользовательниц сети.

Представители «Вкусно — и точка» не заявляли о новых правилах публично и пока что никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что в части вновь открытых ресторанов «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри. В полном объеме картошка появится в меню осенью 2022 года, когда будет собран новый урожай. Аналогичные сложности ожидают и других игроков рынка.