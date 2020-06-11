Клиент бара признался, что часто видел Ефремова в непотребном состоянии

https://static.news.ru/photo/b99acb94-ac67-11ea-bb0d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Посетитель бара, в котором отдыхал российский актёр Михаил Ефремов незадолго до трагического ДТП, признался, что часто видел артиста в неадекватном состоянии.

В баре «Улисс» он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучередителем. У него был открыт счёт, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии, — п ривели слова клиента бара «Известия».

Он также подчеркнул, что артист часто посещал бар и уже приходил в него пьяным.

Ну, он обычно был в глубоком состоянии опьянения — например мог зайти с незастёгнутой ширинкой, в состоянии глубокого опьянения. Он был такой безобидный свой постоянный посетитель, которого все называли «дядя Миша» и все снисходительно к нему относились абсолютно, зная его статус и отношения с алкоголем, — процитировали слова очевидца на портале.

Мужчина также рассказал, что удивлён фактом, что бар был открыт во время режима самоизоляции. К тому же, рядом расположено здание УВД.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьёй погибшего по его вине в ДТП Сергея Захарова. Журналисты призвали артиста извиниться перед родственниками Сергея Захарова, однако Михаил Ефремов предпочёл промолчать.