Классика вне времени: салат «Столичный» — как в советской столовой

Этот салат — настоящий хит из ресторанов СССР. Нежное отварное куриное филе, хрустящие маринованные огурцы, сладкий зеленый горошек и нежный майонез создают идеальное сочетание вкусов, которое знакомо многим поколениями.

Для салата возьмите: 300 г отварного куриного филе, 400 г картофеля в мундире, 100 г моркови в мундире, 5 варёных вкрутую яиц, 300 г консервированного зелёного горошка, 300 г маринованных огурцов, 20 г зеленого лука, 200 г майонеза «Провансаль», 0,5 ч. л. соли.

Отварите куриное филе, картофель и морковь до готовности, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, остудите. Курицу нарежьте мелкими кубиками, огурцы тоже кубиками, лук мелко порубите. Картофель и морковь натрите на крупной терке или измельчите через овощерезку. Яйца нарежьте кубиками. В большую миску выложите зелёный горошек, слив жидкость, добавьте все подготовленные ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и аккуратно перемешайте.

