Кладу творог вместо дрожжей, и через 1 час куличи уже испечены: мягкие, с влажным мякишем

Фото: D-NEWS.ru
Творожные куличи — это идеальный рецепт для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. Без дрожжей, без расстойки всего через час вы получите влажные и ароматные пасхальные куличи с бархатистым мякишем.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (9–18%), 3 яйца, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 100 г изюма или цукатов.

Рецепт: творог протрите через сито или взбейте блендером до пастообразного состояния. Масло растопите. В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванилин, соль и растопленное масло, взбейте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Добавьте изюм, перемешайте. Разложите тесто по смазанным маслом формам на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Кладу творог вместо дрожжей, и через 1 час куличи уже испечены: мягкие, с влажным мякишем Творожные куличи — это идеальный рецепт для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. Без дрожжей, без расстойки, всего через час вы получите влажные и ароматные пасхальные куличи с бархатистым мякишем.
500 г творога (9-18%)
3 яйца
200 г сахара
100 г сливочного масла
300 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
ванилин
щепотка соли
100 г изюма или цукатов
Творог протрите через сито или взбейте блендером до пастообразного состояния. Масло растопите. В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванилин, соль и растопленное масло, взбейте до однородности.
Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Добавьте изюм, перемешайте. Разложите тесто по смазанным маслом формам на 2/3 объема.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-45 минут до сухой зубочистки. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.
