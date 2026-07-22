Киви уделает и малину, и клубнику: варю варенье-изумруд без заморочек, кисло-сладкое и с лимонной ноткой

Киви уделает и малину, и клубнику: варю варенье-изумруд без заморочек, кисло-сладкое и с лимонной ноткой

Это варенье — находка для тех, кто любит небанальные вкусы. Киви, сахар и лимон превращаются в густой изумрудный десерт, который не портится без холодильника. Процесс простой: нарезал, дал пустить сок, поварил три раза — и можно закатывать.

Ингредиенты

Киви — 1 кг, сахар-песок — 800 г, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала чищу киви и режу кубиками по 1,5 см. Засыпаю половиной сахара, оставляю на 2 часа — пусть пускают сок. Тем временем добавляю остальной сахар, ставлю на среднесильный огонь. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю ровно 5 минут, снимая пену. Даю полностью остыть, повторяю цикл: снова кипячение и 5 минут варки. После второго раза добавляю лимонную цедру и сок, варю еще 20 минут на слабом огне. Проверяю готовность: капаю на блюдце — если не растекается, разливаю по стерильным банкам и укутываю пледом на сутки. Хранить можно даже без холодильника.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура получилась густая, с теми самыми хрустящими косточками, а кисло-сладкий вкус с лимонной цедрой — идеальный баланс. Советую подавать к сырникам: холодное варенье контрастирует с горячим творогом просто божественно.