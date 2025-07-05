Китайский восторг: мясо в кисло-сладком соусе за 20 минут

Сегодня хочу поделиться рецептом, который всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное. Это блюдо сочетает в себе нежное мясо, хрустящие овощи и волшебный кисло-сладкий соус.

Готовится все очень просто, а результат получается просто восхитительным! Идеально сочетается с рисом, создавая полноценный обед или ужин, который точно понравится всей семье.

Ингредиенты

Свинина — 400 г

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь — 5 см

Соевый соус — 3 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Сахар, уксус, крахмал, кунжут

Мясо маринуем 15 минут в соевом соусе с крахмалом. Обжариваем быстро на сильном огне. Отдельно пассеруем овощи, добавляем соус из томатной пасты, соевого соуса, чеснока и имбиря. Соединяем с мясом, тушим 5 минут. Посыпаем кунжутом – готово! Аромат стоит невероятный!

Признайтесь, иногда хочется удивить гостей чем-то необычным, но не тратить на готовку полдня? Эти колбаски с маринованным луком — именно то, что нужно! Просто, сытно и настолько вкусно, что добавки просят даже самые привередливые едоки.