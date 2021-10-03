Китаец рассказал о поразивших его особенностях русской бани

Китайский блогер рассказал про особенности русской бани в социальной сети WeChat. Больше всего его поразила атмосфера, которую создают помещения из дерева, а также традиционная русская резьба. Жителя Китая также удивил тот факт, что существуют отдельные «комнаты для влюблённых».

Русская баня — это прекраснейшее место, где можно укрепить здоровье, расслабиться и отлично провести время. Если вы кого-то очень любите, сводите этого человека в русскую баню и хорошенько попарьте, — отметил блогер.

По мнению китайца, баня — идеальное место для посиделок с друзьями, деловых переговоров и просто встреч. Он объяснил любовь русских к баням суровым климатом. По его мнению, водные процедуры способствуют выводу из организма токсинов. Больше всего блогеру понравилась «банная терапия» с вениками.

Ранее китайский журналист рассказал о главных минусах российских женщин, которые делают невозможными отношения с ними. Главной и очевидной причиной китайский представитель СМИ назвал различия в менталитете и культурных традициях. Проблема в принципиально ином подходе россиянок к браку и межличностным взаимоотношениям. Второй минус — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер женщин из России.