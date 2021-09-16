Китаец объяснил, почему иностранцы не хотят жениться на русских женщинах

Китайский журналист рассказал о главных минусах российских женщин, которые делают невозможными отношения с ними. Об этом сообщает Пятый канал.

Главной и очевидной причиной китайский представитель СМИ назвал различия в менталитете и культурных традициях. Проблема в принципиально ином подходе россиянок к браку и межличностным взаимоотношениям. Второй минус — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер женщин из России.

Они делают всё спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела, — поделился журналист.

Он также рассказал про страсть к алкоголю, про легкомысленное отношение к здоровью и внешнему виду после свадьбы. Напоследок житель Китая посоветовал мужчинам выбирать спутницу по характеру, а не по внешнему виду.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало инструкцию о том, как прийти в гости к русским и не оказаться в неудобной ситуации. Главное условие — заранее предупредить русского человека, что вы собираетесь к нему прийти в гости. Русские, по мнению китайцев, не любят незваных гостей, но любят гостинцы. При этом главными темами застолья могут стать политика, литература, искусство, фильмы, а также народные культурные достижения.