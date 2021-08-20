Китайцы составили инструкцию для похода в гости к русским

Китайское издание Sohu опубликовало инструкцию о том, как прийти в гости к русским и не оказаться в неудобной ситуации. Главное условие — заранее предупредить русского человека, что вы собираетесь к нему прийти в гости.

Русские, по мнению китайцев, не любят незваных гостей, но любят гостинцы. При этом главными темами застолья могут стать политика, литература, искусство, фильмы, а также народные культурные достижения. Также перечислены все темы, которые запрещено озвучивать в гостях у русских: возраст женщин, хорошее здоровье, а также разговоры о еде и погоде.

Китайское издание отмечает, что не стоит задерживаться в гостях у русских, даже если они об этом просят. Прощаясь с русскими, стоит помнить, что необходимо обменяться рукопожатием, но ни в коем случае над порогом.

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