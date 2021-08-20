Китайцы составили инструкцию для похода в гости к русским

Китайское издание Sohu опубликовало инструкцию о том, как прийти в гости к русским и не оказаться в неудобной ситуации. Главное условие — заранее предупредить русского человека, что вы собираетесь к нему прийти в гости.
Русские, по мнению китайцев,
Китайское издание отмечает, что не стоит задерживаться в гостях у русских, даже если они об этом просят. Прощаясь с русскими, стоит помнить, что необходимо обменяться рукопожатием, но ни в коем случае над порогом.
Ранее был составлен рейтинг самых популярных способов обмана туристов в России. Одним из примеров являются аниматоры в костюмах, которые сначала фотографируются с путешественниками, а потом вытягивают из них баснословные суммы. Кстати, этим промышляют и владельцы экзотических животных. Ещё одна популярная уловка у наших соотечественников — пробить лишний товар в чек иностранца.