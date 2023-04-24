Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским и назвал его зомби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал, что последний раз видел президента Украины Владимира Зеленского в 2015 году, когда они случайно встретились в торговом молле в Майами. По словам исполнителя, Зеленский примерял ботинки и, когда заметил Киркорова, отвел глаза.

Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит, — сказал Киркоров.

Певец также рассказал, что в начале карьеры будущий президент Украины просил помочь ему пробиться на телевидение и полгода жил в квартире исполнителя. Зеленский в ответ пригласил Киркорова сняться вместе в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».

Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке. Но благодаря ему, я оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех, — сказал певец.

Ранее юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Киркорова на пропаганду ЛГБТ после публикации в Сети видео с его концерта. На кадрах видно, как певец закинул ногу на мужчину из состава подтанцовки и приобнял его. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что певец является «ходячей ЛГБТ-пропагандой», но отметил, что против Киркорова не будет возбуждено уголовное дело.