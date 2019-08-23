Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Певец и продюсер, народный артист Филипп Киркоров перепутал цвета российского флага.

Завершив выступление на большом праздничном концерте на проспекте Академика Сахарова, артист перечислил цвета триколора в неправильном порядке.

Пусть цвет настроения будет белый, красный, синий!, — говорит на прощанье артист.

Таким образом вместо цветов флага России он перечислил порядок расположения полос на флаге княжества Шаумбург-Липпе, входившего в состав Германской империи, сообщает телеграм-канал «Медуза».

При этом, согласно данным опроса ВЦИОМ, не один Киркоров путается в цветах национального флага. Оказалось, что многие россияне не знают, как расположены цветные полосы на триколоре. При этом большинство из них испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России.

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