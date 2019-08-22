https://static.news.ru/photo/6af30bb6-c4bc-11e9-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России. Лучше всех при этом людям знаком флаг. Однако многие не знают, как расположены цвета на триколоре, следует из опроса ВЦИОМ.

В правильном порядке цвета флага РФ смогли назвать 50% опрошенных — чаще других без ошибок их вспомнили представители молодежной аудитории от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%). Знают цвета государственного флага, но указали неверный порядок их расположения 37% россиян.

73% россиян известно, что изображено на гербе нашей страны, при этом чаще других дать его описания смогла молодёжь. Гимн тоже знают далеко не все россияне. Первую строчку в точности воспроизвели 17% респондентов, преимущественно 18-24-летние (42%) и 25-34-летние граждане (35%). 42% опрошенных не помнят, какими словами начинается гимн страны.

В целом, по данным исследования, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн (85%), видят государственный флаг (84%) и государственный герб (80%).

День флага РФ отмечается 22 августа. Он был установлен в 1994 году указом президента.

Ранее News.ru писал, что неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Его водрузили на стелу рядом с памятником Ленину, где ранее размещался флаг Донецкой народной республики. Российские флаги также появились над куполом библиотеки им. Крупской и зданием Народного совета ДНР.