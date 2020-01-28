https://static.news.ru/photo/901038da-41d8-11ea-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москомархитектура

После реконструкции бывший кинотеатр «Электрон» сохранит свой исторический облик. На базе бывшего кинотеатра власти планируют открыть культурно-досуговый центр.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Москомархитектуры, проект сохраняет большой витражный вход и скошенную крышу кинотеатра. Изменятся только материалы фасада здания.

В здании планируется разместить кафе и помещения для магазинов и спортзалов, а на втором этаже создать выставочное пространство.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году по программе «Мой район» в столице благоустроили свыше 200 парков, скверов и бульваров, а также привели в порядок более 2,5 тыс. дворов. Кроме того, было построено более 300 детских площадок, благоустроено 380 территорий школ и детских садов, а также отремонтировано 265 объектов культуры.