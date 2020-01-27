В 2019 году по программе «Мой район» в столице благоустроили свыше 200 парков, скверов и бульваров, а также привели в порядок более 2,5 тыс. дворов.
Как рассказал руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов, одним из приоритетов программы стало создание современных точек притяжения за пределами Бульварного кольца. В частности, на месте заброшенной территории на набережной Москвы-реки в Капотне появился большой парк со смотровыми площадками, зонами для игр и пикников. Также в парки превратили бывшие пустыри в Куркине, Лефортове, Бибирево, Роговском и Десеновском районах.
Кроме того, было построено более 300 детских площадок, благоустроено 380 территорий школ и детских садов, а также отремонтировано 265 объектов культуры,
Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют в 2023 году между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» построить канатную дорогу, которая будет проходить через Химкинское водохранилище.
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