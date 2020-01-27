https://static.news.ru/photo/c00d8872-40d3-11ea-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году по программе «Мой район» в столице благоустроили свыше 200 парков, скверов и бульваров, а также привели в порядок более 2,5 тыс. дворов.

Как рассказал руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов, одним из приоритетов программы стало создание современных точек притяжения за пределами Бульварного кольца. В частности, на месте заброшенной территории на набережной Москвы-реки в Капотне появился большой парк со смотровыми площадками, зонами для игр и пикников. Также в парки превратили бывшие пустыри в Куркине, Лефортове, Бибирево, Роговском и Десеновском районах.

Кроме того, было построено более 300 детских площадок, благоустроено 380 территорий школ и детских садов, а также отремонтировано 265 объектов культуры, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют в 2023 году между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская» построить канатную дорогу, которая будет проходить через Химкинское водохранилище.