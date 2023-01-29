Кинолог рассказал, сколько времени нужно тратить на собаку Кинолог Голубев: чтобы завести собаку, не нужно жертвовать большим количеством времени

Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чтобы завести собаку, не нужно жертвовать большим количеством времени. Главное — определиться, для чего человеку нужен питомец в доме и правильно организовать распорядок дня. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Вам не нужно жертвовать большим количеством времени, чтобы завести себе питомца. Безусловно, каждая собака нуждается в воспитании, ежедневных прогулках, хорошем уходе. Но при желании на это всегда можно найти время. Подумайте над тем, как вы сможете внести изменения в свою рутину, чтобы включить питомца в свою жизнь, — сказал Голубев.

По словам эксперта, на прогулки может потребоваться около одного часа. При этом утром на все необходимые процедуры уйдет порядка 15-20 минут, а вот вечером лучше обеспечить питомцу полноценную прогулку, чтобы он мог пообщаться с сородичами и выплеснуть энергию. Для этого придется потратить около 40-60 минут. Эксперт также призвал правильно подходить к выбору породы и не заводить себе бассенджи или хаски, если при этом владелец не планирует осуществляться многочасовые прогулки и совместные тренировки на открытом воздухе.

Также много времени, по словам кинолога, не уйдет, чтобы дать псу базовые навыки, к которым относятся знание своей клички, запрещающая команда, умение ходить на поводке, подходить и останавливаться по команде и реагировать на сигналы «Фу!», «Место!», «Рядом!» и некоторые другие. Чтобы увидеть результат тренировок, достаточно заниматься 15-20 минут в день.

В процессе ухода за собакой Голубев рекомендовал владельцам животных взять за привычку проверять глаза и уши питомцев, протирать их ватным диском с лосьоном. Процедура займет 5-10 минут, проводить ее можно один раз в две недели.

Кроме того, стоит учесть и тот факт, что питомцы, так же как и мы, болеют, непредвиденные обстоятельства могут заставить вас поменять свой график работы или взять выходной, чтобы поехать с собакой ветеринарную клинику, — добавил эксперт.

Ранее Владимир Голубев призвал владельцев собак воздержаться от длительных прогулок с питомцами на морозе, так как это может вызвать переохлаждение животного и привести к хроническим заболеваниям. В зоне риска в этом отношении находятся декоративные породы, щенки, больные животные и собаки без шерсти, а также беременные и ленивые собаки, животные с хроническими заболеваниями или короткими лапами.