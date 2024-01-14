Кинолог рассказал, почему нельзя дарить щенков Кинолог Голубев: вместо щенка лучше подарить курсы собаковода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА Новости. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора будущего питомца.

Тем, кто планирует преподнести щенка в качестве подарка человеку, важно хорошо обдумать свое решение. Перед тем, как осчастливить будущего хозяина, посоветуйтесь с ним: готов ли он для собаки, знает ли он о породе питомца, готов ли взять ответственность? — заявил Голубев.

Эксперт подчеркнул, что выбор неподходящей породы или общая неготовность к уходу за собакой могут вызвать серьезные трудности для ее хозяина. Высказанное когда-то в прошлом желание завести питомца не гарантирует готовность принять на себя ответственность за него в настоящее время, уверен Голубев.

Кинолог ранее заявил, что нельзя насильно заставлять собаку гулять во время снега, многие питомцы не любят такую погоду из-за повышения влажности и большого количества запахов. Специалист уточнил, что достаточно подождать, пока питомец справит нужду и немного пройдется.