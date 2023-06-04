Кинолог рассказал о популярных «мультяшных» кличках собак Кинолог Голубев: любители мультфильмов в РФ часто называют собак Вольт, Немо и Гарфилд

Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Владельцы собак называли своих питомцев в честь героев популярных мультфильмов еще во времена СССР, однако в настоящее время набор кличек изменился. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, сегодня у российских собаководов наиболее популярен пес-супергерой Вольт из одноименной анимационной ленты.

Кличка собаки может отражать яркие черты характера, особенности экстерьера и темперамента, поэтому неудивительно, что собаководы зачастую называют своих питомцев именами главных героев мультфильмов. <...> В наши годы мы черпали вдохновение из советских мультфильмов, называя своих животных Шарик, Фунтик или Найда. На смену старым мультфильмам приходят современные, но тенденция называть своих любимцев именами главных героев остается и сейчас, — отметил кинолог.

Он уточнил, что кличку Вольт чаще всего получают маленькие белые песики. Так, в единой родословной книге РКФ, где ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков, питомцев с такой кличкой 547. Также в десятку самых популярных кличек входят «мультяшные» имена, не связанные с персонажами-собаками. Например, в РФ зарегистрированы 265 собак с именем Немо, как у героя-рыбки из мультфильма «В поисках Немо», а еще 215 псов зовут Гарфилд, как кота из одноименного произведения.

Кроме того, российские собаки получают имена в честь суриката Тимона из мультфильма «Король-лев», олененка Бэмби, Шкипера — главаря банды пингвинов из мультфильма «Мадагаскар» — и его подчиненного Рико, а также в честь саблезубого тигра Диего из «Ледникового периода» и мышонка Стюарта.

Отдельно глава РКФ выделил не самые популярные, но запоминающиеся клички Пумба и Чебурашка.

Голубев ранее рассказал, что одиночество может оказать негативное влияние на собаку, особенно если это щенок. По его словам, взрослые питомцы обычно без проблем остаются одни, но в некоторых ситуациях животное может испытывать стресс и нервничать.

Он также предупредил, что ребенку необходимо объяснять, что собака — это не игрушка, у питомца есть свои желания, интересы и чувства. По его словам, между животными и детьми могут возникать конфликты, если родители не станут рассказывать ребенку, как нужно вести себя с собакой.