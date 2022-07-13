Кинолог объяснил важность чипирования домашних животных Кинолог Голубев: чипирование поможет хозяину быстрее найти своего потерявшегося питомца

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Чипирование домашних животных поможет найти питомца в случае его пропажи, ветеринар сможет извлечь чип и считать необходимую информацию о хозяине, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также напомнил собаководам, что своих псов лучше не отпускать с поводка в незнакомых местах, пишет РИАМО.

Помимо того что собаководам важно помнить, что собаку лучше не отпускать с поводка в незнакомом месте, им необходимо позаботиться о безопасности животного заранее. В этом поможет чипирование. Это безболезненная и важная процедура. Благодаря чипу в экстренной ситуации существенно облегчаются поиски пропавших питомцев, — заверил Голубев.

Он добавил, что принять такие меры предосторожности нужно даже в том случае, если собака очень послушная. По мнению кинолога, пес может увлечься незнакомым запахом, например во время прогулки в парке, и сорваться с поводка. Голубев уточнил: на чипах содержится номер, к которому в базе данных закрепляется контактная информация владельца или заводчика, если щенка чипировали до продажи.

Ранее Голубев напомнил о необходимости заключить договор купли-продажи перед приобретением щенка, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Эксперт отметил, что существует большое количество недобросовестных заводчиков, которые пользуются доверчивостью будущих владельцев. Он пояснил, что в договоре должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа.