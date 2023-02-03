Кинолог объяснил, почему дрожат маленькие собаки Кинолог Голубев: маленькие собаки могут дрожать из-за стресса и перевозбуждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки мелких пород дрожат чаще, чем крупные, из-за особенностей строения тела, метаболизма и организации нервной системы, рассказал «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. По его словам, в каждом конкретном случае тремор могут спровоцировать разные факторы. Чаще всего это происходит, когда собаке холодно, она напугана или перевозбуждена, она также может пытаться привлечь таким способом внимание хозяина. Помимо того, тремор может говорить о наличии проблем со здоровьем питомца.

Маленькие собаки, как правило, более склонны к тремору из-за особенностей строения тела, метаболизма и организации нервной системы. При этом в каждом конкретном случае тремор может быть спровоцирован различными факторами, — сказал Голубев.

Кинолог пояснил, что маленькие собаки могут дрожать из-за холода, потому что подкожная жировая клетчатка у них развита не так, как у более крупных пород. Причиной тремора может стать и страх перед более крупными собаками, громкие звуки и незнакомая обстановка. В таком случае хозяевам важно разобраться в причинах тревоги питомца, чтобы не допустить у него хронического стресса. Склонные к перевозбуждению собаки могут начать дрожать из-за переизбытка эмоций.

Эксперт предупредил, что если хозяин спешит успокоить своего питомца каждый раз, когда он дрожит, он может начать использовать это для привлечения внимания.

Кинолог Голубев ранее рассказал, что дрессировка необходима всем собакам вне зависимости от их размера, поэтому питомцев маленьких пород следует обучить хотя бы базовым навыкам. Он уточнил, что речь идет об умении ходить на поводке, носить намордник и останавливаться по команде. Также маленькие собаки должны уметь выполнять такие команды, как «Ко мне!», «Дай!», «Фу!», «Место!», «Рядом!», «Нельзя!» и «Сидеть!». Эксперт посоветовал пройти базовый курс обучения на официальной дрессировочной площадке с опытным кинологом.