Кинолог объяснил, как дрессировать маленьких собак Кинолог Голубев: маленьких собак необходимо обучить хотя бы базовым командам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрессировка необходима всем собакам вне зависимости от их размера, поэтому питомцев маленьких пород следует обучить хотя бы базовым навыкам, рассказал РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он уточнил, что речь идет об умении ходить на поводке, носить намордник и останавливаться по команде. Также маленькие собаки должны уметь выполнять такие команды, как «Ко мне!», «Дай!», «Фу!», «Место!», «Рядом!», «Нельзя!» и «Сидеть!». Эксперт посоветовал пройти базовый курс обучения на официальной дрессировочной площадке с опытным кинологом.

Воспитательная дрессировка нужна собаке любой породы, неважно, большая она или маленькая. Воспитывать собаку надо начинать с первых минут появления ее в вашем доме. Она должна как можно раньше усвоить те правила, по которым вы будете с ней жить. Вам должно быть комфортно вместе, — добавил Голубев.

Специалист рассказал, что при дрессировке собаки нельзя переходить на крик и применение физической силы, так как такой способ воспитания неэффективен и может вызвать нежелательные реакции у животного. Также он рекомендовал давать питомцу отдохнуть от занятий, не переутомлять его и хвалить за правильные действия. Кроме того, нужно строго соблюдать правило «нельзя однажды — нельзя всегда» и следить за тем, чтобы все члены семьи придерживались правил взаимодействия с собакой, подчеркнул Голубев.

Кинолог добавил, что если не дрессировать маленьких собак, у них может развиться агрессивное поведение или другие поведенческие проблемы. Мнение, что маленьким породам дрессировка необязательна, по его мнению, является мифом.

Ветеринар Богдан Галкин ранее рассказал, что собаки могут становиться агрессивными из-за отсутствия правильного воспитания и своевременной социализации. По его словам, сделать питомца злым может и хозяин, не обладающий должными знаниями о том, как воспитывать собак.