Ветеринар рассказал, почему собаки становятся агрессивными Ветеринар Галкин: собаки могут стать агрессивными из-за отсутствия воспитания и социализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки могут становится агрессивными из-за отсутствия правильного воспитания и своевременной социализации, рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, сделать питомца злым может и хозяин, не обладающий должными знаниями о том, как воспитывать собак.

Любая собака требует серьезного воспитания, понимания своего места в иерархии и примера для подражания. Важно отношение к ней владельца, его поведение в обществе и, конечно, регулярное общение. Щенок выращенный в любви, будет дружелюбным и уравновешенным, — заверил Галкин.

Недостаточная социализация может сыграть злую шутку со щенком. Ветеринар отметил, что значимость общения и общего развития подтверждает тот факт, что собак, которых готовят для боев, содержат на цепи в строгой изоляции. Кроме того, по словам Галкина, обрезка ушей и хвоста делает таких животных не только менее уязвимыми, но и трудно понимаемыми для противника: ему становится сложнее прочитать настроение или намерение через обычные языковые сигналы тела.

Ветеринар напомнил, что одни породы могут быть более покладистые, другие, наоборот, выраженно доминирующие. В этой связи содержание и воспитание, так называемых, «серьезных» собак требует опыта и знания основных аспектов психологии, умения вовремя распознать и скорректировать нежелательное поведение, отметил Галкин.

Кроме того, ветеринар призвал не исключать такой фактор, как генетика. По словам эксперта, склонность к агрессивному поведению и психическим отклонениям может быть врожденной.

Кроме того, «испортить» характер питомца может и отсутствие нагрузок. Галкин подчеркнул, что любая активная и мощная собака должна выплескивать энергию в мирное русло, отличным вариантом является спорт. Не имея такой возможности, животное может впасть в депрессию, стать агрессивным или неуправляемым, предупредил ветеринар.

Все зависит от воспитания, дрессировки и генетики породы. Собака не может быть агрессивной и бойцовской с рождения — это миф. Если она будет расти в любви и ласке, то станет отличным компаньоном и добрым другом, — резюмировал Галкин.

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