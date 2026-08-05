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05 августа 2026 в 07:30

Кидаю семена на землю в августе — в сентябре не участок, а осенний ковер: розовый, золотой, бордовый

Фото: D-NEWS.ru
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Сажаю цветы семенами на клумбы даже в августе. Многие дачники ошибочно полагают, что конец лета — это время только сбора урожая, но именно сейчас наступает идеальный момент для посадки однолетних георгинов прямо в открытый грунт.

Конечно, при весеннем посеве эти цветы зацветают уже в июле, но если вы по каким-то причинам не успели или хотите продлить садовое буйство красок до самых заморозков, смело высевайте семена георгинов в августе — при безрассадном способе выращивания их цветение начинается в конце лета и продолжается до октября, когда большинство летников уже отцветает.

Яркие шапки георгинов оживят потускневший, увядающий сад и превратят его в настоящий осенний ковер из розовых, золотых и бордовых красок. Выбирайте солнечные, защищенные от холодных ветров места с хорошей циркуляцией воздуха — и ваши георгины будут радовать глаз до глубокой осени.

Ранее был назван многолетник с ярко-розовыми шапками: сажаете раз — и каждый год он цветет все пышнее.

Проверено редакцией
Общество
цветы
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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