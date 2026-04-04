Кекс, который тает быстрее, чем вы его режете — кокосовый десерт, от которого не оторваться

Домашняя выпечка всегда выигрывает у магазинной — вы точно знаете состав, и вкус получается по-настоящему насыщенным. Этот кокосовый кекс — находка для любителей нежных десертов: мягкий, ароматный и буквально тает во рту. Отличный вариант к чаю без лишних хлопот.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сливочное масло — 150 г;

кокосовая стружка — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 250 г;

сахар — 100 г;

какао — 4 ст. л.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром, сметаной и какао до легкой пены. Можно использовать миксер или обычный венчик. Добавьте мягкое сливочное масло, кокосовую стружку и перемешайте. Затем всыпьте муку с разрыхлителем и доведите тесто до однородности.

Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до готовности. После выпечки дайте кексу немного остыть, затем аккуратно извлеките.

По желанию посыпьте сахарной пудрой или полейте шоколадом. Кекс получается невероятно нежным, с насыщенным кокосовым вкусом — устоять невозможно!

