Аналитики британской компании подвели итоги исследования, в рамках которого выяснилось, что каждый пятый путешественник хочет посетить Саудовскую Аравию.
Чаще всего о желании посетить крупнейшее государство на Аравийском полуострове заявляют жители США, Канады, Китая, Малайзии и Великобритании.
Увидеть древний город Джидда мечтают 22% респондентов, а треть китайских туристов в возрасте до 35 лет хотят осмотреть достопримечательности города Аль-Ула.
Этот год ознаменовал исторический момент, когда Саудовская Аравия открыла свои двери для всего мира, — отметил председатель совета директоров Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию Ахмад Агиль Аль-Хатиб во время встречи министров туризма арабских стран, где были озвучены результаты опроса.
По его словам, обращений от посетителей и инвесторов поступило больше, чем когда-либо прежде,
Ранее NEWS.ru писал, что иностранные туристы массово отменяют поездки в индийскую Агру, где расположена всемирно известная достопримечательность Тадж-Махал, из-за опасений за собственную безопасность. В Индии продолжаются протесты, связанные с принятием неоднозначного закона о гражданстве для жертв религиозных гонений.
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