https://static.news.ru/photo/e0b3ec86-c4d4-11e9-ab8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом. 31% полагают, что могут подтолкнуть местных чиновников и политиков к тому или иному решению в своём регионе, городе, районе.

Такие данные следуют из опроса Левада-центра, проведенного в июле. При этом отмечается, что рост декларируемого влияния респондентов на власть наблюдается с 2017 года, когда так считали 15 и 17% опрошенных.

Согласно опросу, молодые и образованные люди чаще соглашаются с тем, что могут влиять на власти на уровне страны и региона. В группе 18–24 лет такое мнение выражали 31 и 44% соответственно против 16 и 25% среди респондентов старше 55 лет. Среди опрошенных с высшим образованием о своем влиянии на власть говорили 22 и 34% против 17 и 26% респондентов с образованием ниже среднего.

По мнению политолога Александра Пожалова, эти данные отражают убежденность граждан в том, что люди должны стремиться сильнее влиять на власть. Это последствия перелома общественного сознания, произошедшего еще в середине 2018 года, после пенсионной реформы, объяснил он в разговоре с РБК.

Ранее News.ru писал, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России. Лучше всех при этом людям знаком флаг. Однако многие не знают, как расположены цвета на триколоре. В правильном порядке цвета флага РФ смогли назвать 50% опрошенных — чаще других без ошибок их вспомнили представители молодёжной аудитории.