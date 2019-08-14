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Пятая часть всех новорождённых в России — это внебрачные дети. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве обнародовали статистику за первую половину 2018 года. В тот период, как следует из отчёта, родились чуть более 1,6 млн младенцев. Родители 340 тысяч из них не регистрировали свои отношения официально, передаёт РИА Новости .

Чаще всего внебрачные дети появлялись на свет в Туве (60,4% от общего количества новорождённых в регионе), в Чечне (41,8%) и на Чукотке (40,5%).

Реже всего вне брака дети были рождены в Белгородской (13,3%) и Пензенской областях (12,9%), а также в Кабардино-Балкарии (10,2%).

Ранее, как писал News.ru Росстат объявил о снижении числа свадеб в стране, их стало на 12% меньше. Впрочем, и разводиться стали реже — на 21,8%.