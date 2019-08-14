Пятая часть всех новорождённых в России — это внебрачные дети. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве обнародовали статистику за первую половину 2018 года. В тот период, как следует из отчёта, родились чуть более 1,6 млн младенцев. Родители 340 тысяч из них не регистрировали свои отношения официально, передаёт РИА Новости.

Чаще всего внебрачные дети появлялись на свет в Туве (60,4% от общего количества новорождённых в регионе), в Чечне (41,8%) и на Чукотке (40,5%).

Реже всего вне брака дети были рождены в Белгородской (13,3%) и Пензенской областях (12,9%), а также в Кабардино-Балкарии (10,2%).

Ранее, как писал News.ru Росстат объявил о снижении числа свадеб в стране, их стало на 12% меньше. Впрочем, и разводиться стали реже — на 21,8%.

News.ru в соцсетях