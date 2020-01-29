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Блогер Александр Харчевников рассказал, что направил многим популярным медийным персонам предложение о рекламе поправок в Конституцию с перечислением предварительно написанных плюсов. 18% получивших письмо согласились.

Предложение было направлено 136 блогерам от имени Геннадия Воронова с почты, зарегистрированной на Gmail. В качестве аватарки было выбрано первое изображение из Google, найденное по запросу «депутат в костюме». Кроме того, автор намерено допустил в письме несколько ошибок: он написал слово «Конституция» с маленькой буквы, а также назвал дату голосования, которая ещё неизвестна.

Текст письма незадолго до признания Харчевникова опубликовал в Twitter Валентин Петухов, известный как Wylsacom.

Автор розыгрыша создал таблицу с ответами всех блогеров. Из неё следует, что Артемий Лебедев (350 тысяч подпичсиков) согласился на интеграцию с персональным участием за 350 тысяч рублей. Некоторые авторы контента устанавливали завышенную цену: например, YouTube-канал «Дымоход» (848 тысяч подписчиков) был готов разместить политическую рекламу за 3,5 млн рублей. Однако другие блогеры выразили согласие на работу за более скромные суммы: «Трудяга таксист» (124 тысячи подписчиков) попросил 10 тысяч рублей, а «Теперь я знаю» (2,37 млн подписчиков) — 30 тысяч рублей.

Кроме того, блогеры Юрий Хованский (4,08 млн подписчиков), Диана Ди (2,4 млн подписчиков), Руслан Усачев (2,07 млн подписчиков), Алексей Спиридонов (38,3 тысячи подписчиков) и YouTube-канал Chizhny (306 тысяч подписчиков) не дали окончательного согласия, но выразили заинтересованность продложением.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.