Кавказская закуска из сыра — попробуйте на мангале: гости уплетают на ура

Жареный сыр по-кавказски — это простая, но очень вкусная закуска, которая готовится всего за несколько минут. Плотный сыр с хрустящей панировкой и нежной текстурой внутри станет настоящим украшением любого застолья. Такую закуску можно приготовить как на сковороде, так и на мангале — она всегда получается идеальной.

Ингредиенты:

сыр (сулугуни или чечил) — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

сухие травы — 0,5 ч. л.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

гранатовый соус — для подачи;

зелень — для подачи.

Приготовление:

Сыр нарежьте ломтиками толщиной 1,5–2 см. Взбейте яйцо с травами, обмакните в смесь сыр. Обваляйте в сухарях, слегка прижимая. Обжарьте на разогретом масле по 1–1,5 минуты с каждой стороны. Подавайте сразу с соусом и зеленью.

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