Кавказская закуска из сыра — попробуйте на мангале: гости уплетают на ура

Жареный сыр по-кавказски — это простая, но очень вкусная закуска, которая готовится всего за несколько минут. Плотный сыр с хрустящей панировкой и нежной текстурой внутри станет настоящим украшением любого застолья. Такую закуску можно приготовить как на сковороде, так и на мангале — она всегда получается идеальной.
Ингредиенты:
- сыр (сулугуни или чечил) — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сухие травы — 0,5 ч. л.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- гранатовый соус — для подачи;
- зелень — для подачи.
Приготовление:
- Сыр нарежьте ломтиками толщиной 1,5–2 см.
- Взбейте яйцо с травами, обмакните в смесь сыр.
- Обваляйте в сухарях, слегка прижимая.
- Обжарьте на разогретом масле по 1–1,5 минуты с каждой стороны.
- Подавайте сразу с соусом и зеленью.
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