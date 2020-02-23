На берегу озера Байкал открылся гигантский каток, форма которого напоминает воздушный шар.
Его открытие состоялось в рамках фестиваля «#ЖивинаБайкале», который отмечает в этом году шестую годовщину, и приурочено к празднованию Дня Защитника Отечества.
Организаторы фестиваля ожидают что каток 23 февраля посетят до пяти тысяч гостей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.
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