https://static.news.ru/photo/4d61737c-5638-11ea-9853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Иркутска/vk.com

На берегу озера Байкал открылся гигантский каток, форма которого напоминает воздушный шар.

Его открытие состоялось в рамках фестиваля «#ЖивинаБайкале», который отмечает в этом году шестую годовщину, и приурочено к празднованию Дня Защитника Отечества.

Организаторы фестиваля ожидают что каток 23 февраля посетят до пяти тысяч гостей, передаёт РЕН ТВ. Воздушный шар, в форме которого выполнен каток, по их словам, символизирует голубое и чистое небо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.