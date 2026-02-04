Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 05:13

Картофельные кныши на кефире: пушистые лепешки вместо хлеба. Мягкие внутри, с румяной корочкой, тают во рту. Идеальны к супу!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кныш — это гениальное изобретение, которое экономит время на готовку. Вам не нужно отдельно варить картошку и покупать хлеб. Здесь картофель уже запрятан внутрь пышной, мягкой «подушки» из теста, создавая самодостаточный продукт для макания, обмакивания и закусывания.

Для теста в миске смешиваю 250 мл кефира комнатной температуры, одно яйцо, чайную ложку сахара, щепотку соли и 2 столовые ложки растительного масла. Просеиваю сверху 400 граммов муки и добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накрываю его полотенцем и даю отдохнуть 15–20 минут. Для начинки три средние картофелины отвариваю в мундире до мягкости, очищаю и разминаю в пюре. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, соль по вкусу и мелко рубленный укроп. Хорошо перемешиваю.

Подошедшее тесто делю на 10–12 одинаковых шариков. Каждый шарик раскатываю в круглую лепешку толщиной около 0,5 см. В центр кладу столовую ложку картофельной начинки. Края лепешки собираю и защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя круглую «плюшку». Затем аккуратно приплюскиваю ее ладонью в лепешку толщиной 1–1,5 см. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываю кныши швом вниз. Накрываю сковороду крышкой и жарю на среднем огне 3–4 минуты, пока низ не станет золотистым. Затем переворачиваю, снова накрываю крышкой и жарю еще 3–4 минуты с другой стороны. Готовые кныши выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, обязательно со сметаной или чесночным соусом. Идеальны к любому супу: борщу, солянке, куриной лапше.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Общество
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю
Общество
Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Семья и жизнь
Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина
Забудьте о майонезе: этот маринад для курицы изменит вашу жизнь
Семья и жизнь
Забудьте о майонезе: этот маринад для курицы изменит вашу жизнь
Творожно-яблочные булочки на овсяной муке: всего 120 ккал! ПП-выпечка, которая тает во рту. Готовлю за 30 минут
Общество
Творожно-яблочные булочки на овсяной муке: всего 120 ккал! ПП-выпечка, которая тает во рту. Готовлю за 30 минут
еда
рецепты
булки
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Трамп завершил шатдаун правительства США
Врач раскрыл, откуда в онкологии взялось понятие «пятилетняя выживаемость»
Эстония задержала судно с российскими моряками
Что будет с ценами на авто в 2026-м: стоит ли торопиться с покупкой машины
Онколог рассказала о диагностике и лечении рака при помощи ИИ
«Тату», онкология мужа, ссора с Волковой: как живет Лена Катина
В деле Эпштейна нашли письмо о моделировании пандемии за три года до COVID
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Стало известно, какие регионы России ждет резкое потепление
Попал в файлы Эпштейна: как Зеленский засветился на рынке торговли людьми
Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых
Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине
Генпрокуратура Ливии собрала комиссию из-за убийства сына Каддафи
В России появится ГОСТ на отделку квартир
Пентагон доверяет ИИ вести войну: теперь роботы будут убивать людей?
Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил группу диверсантов ВСУ
Хакеры получили данные иностранных наемников в украинской разведке
«Номер одноразовый»: сыну Усольцевой поступил странный звонок из Испании
«Защищала детей»: Артамонова раскрыла детали драки на парковке
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.