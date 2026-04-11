Картофельные бутерброды с сельдью станут звездой застолья. Все бюджетное, готовить просто и очень вкусно

Такие картофельные лепешки с селедкой удивляют с первого взгляда: вместо хлеба — румяные овощные лепешки, а сверху нежная и солоноватая начинка. Готовится быстро из доступных продуктов, а выглядит как интересная подача из кафе.

Отличный вариант и для ужина, и для праздничного стола.

Продукты

Картофель — 3–4 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., кабачок — 1 шт. (маленький), яйцо — 1 шт., рисовая мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, специи — по вкусу, творожный сыр — 150 г, сельдь (филе) — 150–200 г.

Как готовить

Овощи очищают и нарезают тонкой соломкой. Смешивают с яйцом, рисовой мукой, солью и специями до однородной массы. На разогретой сковороде обжаривают лепешки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки остужают, затем щедро намазывают творожным сыром. Сверху выкладывают кусочки сельди.

Получается сочная сытная закуска с контрастом текстур: хрустящая основа, нежный сыр и яркий вкус рыбы.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.