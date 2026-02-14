Зимняя Олимпиада — 2026
Картофельная запеканка «Три сыра» — на дно ломтики, сверху соус, и так слой за слоем. Никакой возни, а вкус — как в ресторане

Эта картофельная запеканка «Три сыра» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превращает обычный ужин в ресторанный гастрономический опыт. Ее необычность в том, что никаких сложных соусов и многочасового томления: просто картофель тонкими ломтиками, нежная сливочная заливка и три вида сыра, которые плавятся, смешиваются и создают ту самую золотистую тянущуюся корочку. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные сливками картофельные слои, между которыми прячется расплавленный пармезан, пикантный чеддер и нежная моцарелла. Сверху — аппетитная румяная шапка с хрустящими сырными краями, от которой невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 средних картофелин, 150 мл сливок — 20%, 100 г моцареллы, 70 г пармезана, 70 г чеддера, 2 зубчика чеснока, соль, перец и мускатный орех по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками (лучше всего — овощерезкой). Смешайте сливки с измельченным чесноком, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Форму смажьте маслом, выложите слой картофеля, слегка посыпьте пармезаном и чеддером, повторите слои, заливая каждый небольшим количеством сливок. Верхний слой картофеля залейте оставшимися сливками и щедро посыпьте смесью всех трех сыров. Накройте фольгой и запекайте при 190 градусах 30 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке отдохнуть 10 минут перед подачей — так слои станут плотнее, и блюдо будет идеально держать форму.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

