22 февраля 2026 в 16:58

Картофель, который превращается в деликатес. Гратен с чесноком и мускатным орехом. Томлю в сливках — нежно и изысканно

Как и многие блюда французской кухни, гратен поражает не сложностью, а умением извлечь максимум из минимального набора продуктов. Здесь все построено на технике: тонкой нарезке, правильной температуре и времени.

Для гратена беру 1 кг картофеля (лучше сортов с желтой мякотью), очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно использовать мандолину или очень острый нож). Духовку разогреваю до 180°C. Форму для запекания (желательно керамическую или стеклянную) обильно смазываю мягким сливочным маслом. Разрезаю пополам 2 зубчика чеснока и натираю ими дно и стенки формы для аромата. Выкладываю ломтики картофеля в форму вертикально, «стоя» (как дрова в поленнице) или аккуратными перекрывающимися рядами, слегка под углом. В отдельной емкости смешиваю 500 мл жирных сливок (от 20%), щепотку молотого мускатного ореха, соль и белый перец по вкусу. Аккуратно заливаю картофель сливочной смесью — она должна почти доходить до верха ломтиков, но не полностью покрывать их. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу, посыпаю гратен сверху 150 граммами тертого сыра грюйер или эмменталь и возвращаю в духовку еще на 20–25 минут без крышки, пока сыр не расплавится и не превратится в пузырящуюся золотисто-коричневую корочку, а сливки не загустеют. Достаю из духовки и даю гратену отдохнуть и немного остыть (15-20 минут) — так он лучше держит форму при нарезке. Подаю теплым.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

Франция
еда
картофель
рецепт
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
