Карточная мошенница пыталась провезти через границу РФ радиоактивную колоду В Домодедово задержали пассажирку с радиоактивными краплеными картами

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В аэропорту Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провести в Россию радиоактивные крапленые карты, пишет Lenta.ru. В Федеральной таможенной службе рассказали изданию, что гражданка Вьетнама хотела незаметно пройти через «зеленый» коридор.

При попытке женщины пройти через таможню сработала система радиационного контроля «Янтарь». Вьетнамку остановили и обнаружили у нее в карманах две колоды крапленых карт. Радиометр-спектрометр показал, что на них присутствует радиоактивный изотоп калия-40, излучение которого превышает естественное в 440 раз.

Обычно такими картами пользуются мошенники, пояснили в ФТС. Жулики прячут дозиметр, который срабатывает с близкого расстояния, что позволяет определить карту. Карты изъяли и поместили в специальный сейф, вскоре опасную находку утилизируют.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался незаконно провести в Россию алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3946 карат. Драгоценные камни оценили в шести миллионов рублей. В отношении контрабандиста возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.