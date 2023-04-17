В Шереметьево задержали иностранца с алмазами и рубинами на 6 млн рублей

Фото: ФСБ России

Конфискованные драгоценные камни

Пограничники в аэропорту Шереметьево задержали иностранца, контрабандно провозившего драгоценные камни на шесть миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественной связи ФСБ. В Сети появилось видео, как перевозивший драгоценности мужчина выкладывает их на стол перед пограничниками.

У приехавшего иностранца обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3946 карат. Драгоценные камни были спрятаны в багаже, а также в личных вещах контрабандиста. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающее тюремное наказание на срок от трех до семи лет со штрафом в 1 млн рублей.

Ранее сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили в ручной клади пассажирки 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов на сумму 13 млн рублей. Драгоценности бренда Graff, выполненные из белого золота 750-й пробы, пыталась провезти через зеленый коридор гражданка Румынии, следовавшая рейсом Дубай — Москва.

При этом в отношении крупных алмазов из России страны G7 могут ввести санкции. Вероятно, их примут в ходе саммита глав стран «Большой семерки», который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.