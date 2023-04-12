СМИ: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России Economic Times: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

Фото: Martin Poole/moodboard/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции в отношении алмазов весом 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА, пишет Economic Times со ссылкой на председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випула Шаха. Новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.

Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции и они начнутся с крупных бриллиантов. Пока мы не имеем ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции, — заявил Випул Шах.

Если санкции будут введены, они могут негативно повлиять на занятость алмазодобытчиков в Индии, особенно в городе Сурат, где происходит огранка и полировка большинства алмазов в мире. В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни из России в США и другие страны G7 после их обработки в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

Ранее директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина заявила, что алмазные санкции не оказали должного эффекта, драгоценные камни продолжают попадать в страны, которые ввели запрет на их ввоз, в том числе и в Северную Америку, через Индию. Она отметила, что российский продукт в Индии подвергается обработке, за счет чего меняет свое происхождение.