Кардиолог объяснил опасность снижения давления при инсульте

Главная ошибка при оказании помощи пострадавшему от инсульта — это снизить человеку артериальное давление. Вместо этого лучше уложить человека в горизонтальное положение и подложить что-нибудь под голову. Об этом в беседе с KP.RU рассказал доктор медицинских наук, замдиректора НМИЦ кардиологии Сергей Терещенко.

Большинство людей в курсе, что повышенное давление — одна из главных предпосылок для инфарктов и инсультов. Значит, если случилась сосудистая катастрофа, нужно поскорее дать пострадавшему таблетку, чтобы сбить давление, уверены многие. И это большая ошибка! — сказал медик.

По словам специалиста, когда у человека происходит инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и при снижении давления работа мозга ухудшается ещё сильнее. В результате усугубляется и тяжесть последствий инсульта. Терещенко подчеркнул, что об этом сказано во всех медицинских рекомендациях и руководствах для врачей.

Как рассказал кардиолог, лучшее, что могут сделать окружающие, чтобы помочь больному до приезда скорой помощи — это уложить его в горизонтальное положение и подложить что-нибудь под голову. Предпринимать какие-либо ещё действия, если нет медицинского образования, категорически нельзя, предупредил он.

Ранее Мясников рассказал, что приём препаратов для снижения давления при инсульте может убить пациента. По его словам, лучший способ помочь человеку при инсульте — доставить его в больницу в течении трёх часов с начала приступа. Он пояснил, что если снизить давление, то это приведёт к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках и может закончиться летальным исходом.