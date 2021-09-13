Мясников рассказал, какие лекарства могут убить человека при инсульте

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что приём препаратов для снижения давления при инсульте может убить пациента. По его словам, лучший способ помочь человеку при инсульте — доставить его в больницу в течении трёх часов с начала приступа.

Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определённого времени, — признался специалист.

Он пояснил, что если снизить давление, то это приведёт к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках и может закончиться летальным исходом. По словам Мясникова, лучше «ничего не делать» и тем более не давать лекарства, понижающие давление. Лучший способ помочь человеку при инсульте — доставить его в больницу в течении трёх часов с начала приступа, подчеркнул врач.

Ранее Мясников объяснил, почему от коронавируса лучше лечиться дома: по его словам, в больницах повышается риск появления опасных мутаций различных заболеваний.