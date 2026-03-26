Карбонара как в ресторане за 15 минут: простой рецепт от шефа с насыщенным вкусом

Если хочется приготовить ужин быстро, но вкусно, карбонара — беспроигрышный вариант. Никаких сложных соусов и редких ингредиентов: все готовится просто, а результат получается кремовым и насыщенным. Такой рецепт легко повторить дома даже без кулинарного опыта.
Ингредиенты:
- паста — 80 г;
- оливковое масло — 40 г;
- яичные желтки — 2 шт.;
- пармезан — 80 г;
- копченая грудинка — 150 г;
- черный перец — 2 г;
- петрушка — 3 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Пасту отварите в подсоленной воде до готовности. Пока она варится, нарежьте грудинку кубиками и обжарьте до румяной корочки. Петрушку мелко порубите.
В миске смешайте желтки с тертым пармезаном и добавьте немного горячей воды из-под пасты — получится нежный соус. Всыпьте зелень и влейте оливковое масло.
Готовую пасту переложите к грудинке, перемешайте и снимите с огня. Добавьте соус и быстро перемешайте, чтобы он стал кремовым, а не свернулся.
Подавайте сразу, пока блюдо горячее — так вкус раскрывается лучше всего.
Ранее сообщалось, что, казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому.