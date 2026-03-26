Карбонара как в ресторане за 15 минут: простой рецепт от шефа с насыщенным вкусом

Если хочется приготовить ужин быстро, но вкусно, карбонара — беспроигрышный вариант. Никаких сложных соусов и редких ингредиентов: все готовится просто, а результат получается кремовым и насыщенным. Такой рецепт легко повторить дома даже без кулинарного опыта.

Ингредиенты:

паста — 80 г;

оливковое масло — 40 г;

яичные желтки — 2 шт.;

пармезан — 80 г;

копченая грудинка — 150 г;

черный перец — 2 г;

петрушка — 3 г;

соль — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварите в подсоленной воде до готовности. Пока она варится, нарежьте грудинку кубиками и обжарьте до румяной корочки. Петрушку мелко порубите.

В миске смешайте желтки с тертым пармезаном и добавьте немного горячей воды из-под пасты — получится нежный соус. Всыпьте зелень и влейте оливковое масло.

Готовую пасту переложите к грудинке, перемешайте и снимите с огня. Добавьте соус и быстро перемешайте, чтобы он стал кремовым, а не свернулся.

Подавайте сразу, пока блюдо горячее — так вкус раскрывается лучше всего.

