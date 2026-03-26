Карбонара как в ресторане за 15 минут: простой рецепт от шефа с насыщенным вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется приготовить ужин быстро, но вкусно, карбонара — беспроигрышный вариант. Никаких сложных соусов и редких ингредиентов: все готовится просто, а результат получается кремовым и насыщенным. Такой рецепт легко повторить дома даже без кулинарного опыта.

Ингредиенты:

  • паста — 80 г;
  • оливковое масло — 40 г;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • пармезан — 80 г;
  • копченая грудинка — 150 г;
  • черный перец — 2 г;
  • петрушка — 3 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Пасту отварите в подсоленной воде до готовности. Пока она варится, нарежьте грудинку кубиками и обжарьте до румяной корочки. Петрушку мелко порубите.

В миске смешайте желтки с тертым пармезаном и добавьте немного горячей воды из-под пасты — получится нежный соус. Всыпьте зелень и влейте оливковое масло.

Готовую пасту переложите к грудинке, перемешайте и снимите с огня. Добавьте соус и быстро перемешайте, чтобы он стал кремовым, а не свернулся.

Подавайте сразу, пока блюдо горячее — так вкус раскрывается лучше всего.

Ранее сообщалось, что, казалось бы, морковный салат — самое простое блюдо из детства. Но стоит добавить пару ингредиентов, и вкус раскрывается совершенно по-новому.

Проверено редакцией
Марина Макарова
