Капуста с баклажанами по-особому — мой новый любимый овощной дуэт. Просто, сытно и бесконечно вкусно

Казалось бы, о тушеной капусте известно все. Но добавление обжаренных баклажанов кардинально меняет игру. Они придают блюду насыщенный вкус, плотную текстуру и превращают привычный гарнир в самодостаточный кулинарный шедевр.

Что понадобится

Капуста белокочанная — 500 г, баклажаны — 2 шт. (средних), помидоры — 2-3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень свежая (петрушка, укроп) — для подачи, вода или овощной бульон — 50–100 мл (при необходимости).

Как готовлю

Нарезаем капусту полосками, баклажаны — средними кубиками или брусочками. Баклажаны слегка солим и оставляем на 15 минут, чтобы ушла горечь, затем промываем и обсушиваем.

Морковь трем на крупной терке, лук шинкуем полукольцами, чеснок мелко рубим, помидоры нарезаем дольками.

В глубокой сковороде или казане разогреваем часть масла и обжариваем лук с морковью до мягкости 4–5 минут. Добавляем чеснок, перемешиваем и готовим еще минуту для аромата.

На отдельной сковороде обжариваем подготовленные баклажаны на хорошо разогретом масле до румяной корочки. К луку и моркови добавляем капусту, обжариваем вместе 5–7 минут, помешивая. Затем вводим обжаренные баклажаны и помидоры.

При необходимости, если томаты не очень сочные, вливаем немного воды или бульона. Солим, перчим, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 15–20 минут, пока все овощи не станут мягкими, а помидоры не образуют легкий соус.

Снимаем с огня, даем настояться под крышкой пару минут, посыпаем свежей зеленью и подаем горячим как самостоятельное блюдо или гарнир.

