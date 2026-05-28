ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 17:00

Капуста растет крепче без рассады — ленивый способ дает крупные и плотные кочаны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белокочанная капуста плохо переносит пересадку и долго приходит в себя после высадки в грунт. Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада вянет от жары, солнца или просто перестает нормально расти. Но есть способ, который помогает избежать этих проблем и при этом получить крепкие крупные кочаны.

Опытные огородники все чаще выращивают капусту безрассадным методом — сразу на постоянной грядке. В мае делают лунки на расстоянии примерно 50–60 сантиметров друг от друга, хорошо проливают их водой и добавляют немного комплексного удобрения. В каждую ямку кладут по три семечка, чтобы подстраховаться на случай плохой всхожести. После посева грядку накрывают пленкой.

Когда ростки вытянутся до 12–15 сантиметров, оставляют только самые крепкие растения, а остальные аккуратно срезают ножницами. Капуста любит влагу, поэтому в жару ее нужно регулярно поливать, но без переувлажнения. После дождей и поливов почву желательно рыхлить — это помогает формироваться плотным кочанам.

Пленку днем лучше слегка приоткрывать для проветривания, особенно в теплую погоду. Ночью укрытие снова закрывают полностью. Такой способ помогает растениям быстрее окрепнуть и защищает молодые всходы от перепадов температуры.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что капуста без пересадки растет заметно крепче и меньше болеет. Дополнительно она советует сразу замульчировать грядки травой — так земля дольше сохраняет влагу и не покрывается коркой.

Многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.

Проверено редакцией
Общество
советы
дачи
растения
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В концерне «Калашников» отметили интерес иностранцев к российскому оружию
«Новый Израиль в Сибири»: Жириновский нарисовал карту России 2050 года
Андреева раскрыла, почему смогла переломить ход матча на «Ролан Гаррос»
Депутат Нилов арскрыл будут ли россияне работать с 12 лет
Уехавшая Лазарева пожаловалась на отсутствие денег
Президент, помогите: женщина просит наказать надругашегося над дочкой мужа
Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты
Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане
«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО
Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире
Дерево рухнуло на ребенка в Амурской области
Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста
Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа
МАГАТЭ обеспокоили последние события на Запорожской АЭС
В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу
В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»
Названа причина низкого качества исторического кино в России
«Хватают все»: генерал о переводе отдельных подразделений ВСУ под Чернигов
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.