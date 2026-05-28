Капуста растет крепче без рассады — ленивый способ дает крупные и плотные кочаны

Белокочанная капуста плохо переносит пересадку и долго приходит в себя после высадки в грунт. Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада вянет от жары, солнца или просто перестает нормально расти. Но есть способ, который помогает избежать этих проблем и при этом получить крепкие крупные кочаны.

Опытные огородники все чаще выращивают капусту безрассадным методом — сразу на постоянной грядке. В мае делают лунки на расстоянии примерно 50–60 сантиметров друг от друга, хорошо проливают их водой и добавляют немного комплексного удобрения. В каждую ямку кладут по три семечка, чтобы подстраховаться на случай плохой всхожести. После посева грядку накрывают пленкой.

Когда ростки вытянутся до 12–15 сантиметров, оставляют только самые крепкие растения, а остальные аккуратно срезают ножницами. Капуста любит влагу, поэтому в жару ее нужно регулярно поливать, но без переувлажнения. После дождей и поливов почву желательно рыхлить — это помогает формироваться плотным кочанам.

Пленку днем лучше слегка приоткрывать для проветривания, особенно в теплую погоду. Ночью укрытие снова закрывают полностью. Такой способ помогает растениям быстрее окрепнуть и защищает молодые всходы от перепадов температуры.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что капуста без пересадки растет заметно крепче и меньше болеет. Дополнительно она советует сразу замульчировать грядки травой — так земля дольше сохраняет влагу и не покрывается коркой.

Многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.