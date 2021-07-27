16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Кандидата в Госдуму от КПРФ отпустили после беседы в московском ОВД

23:14, 27 июля 2021
Кандидата в Госдуму от КПРФ отпустили после беседы в московском ОВД Сергей Удальцов Фото: NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что его супругу Анастасию Удальцову, которая является кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ и была задержана силовиками в Москве, отпустили. Он уточнил в Twitter, что в стенах ОВД «Нагатинский Затон» с ней провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения санитарного режима.

Буквально пять минут назад кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову освободили из ОВД Нагатинский затон, вместе с ней вышли на свободу и её доверенные лица — Леонид Развозжаев и Евгений Ефремов, — говорится в сообщении Удальцова.

Ранее стало известно, что Анастасию Удальцову задержали перед началом её встречи с избирателями. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале. Политик добавила, что вместе с ней в автозаке оказались десять местных жителей.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео