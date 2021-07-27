Кандидата в Госдуму от КПРФ отпустили после беседы в московском ОВД

Фото: NEWS.ru

Сокамерница студентки Валерии Башкировой, сбившей трёх детей на «зебре» в Москве, рассказала о её состоянии в СИЗО. Башкировой предъявлено обвинение, она ждёт начала суда в изоляторе, сообщает KP.RU.

Башкирова сидит в 22-местной камере, но ни с кем из соседок не общается. Одна из сокамерниц рассказала, что студентка находится на грани нервного срыва, плачет уже неделю и отказывается от...