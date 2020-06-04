Канадские учёные предсказали волну суицидов из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a08214d0-a69c-11ea-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: F8-DASBILD/blickwinkel/Global Look Press

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции вызывает всё больший стресс у людей. Исследователи из Университета Торонто полагают, что из-за этой проблемы в ближайшее время повсеместно увеличится количество самоубийств.

Как передаёт MedikForum, канадские учёные считают, что основным стрессовым фактором станут экономические последствия пандемии. Только в Канаде массовая безработица может привести к росту числа самоубийств на более чем 2000 случаев к концу 2021 года в сравнении со средним показателем.

Эксперты подчёркивают, что в стране уже отмечается самый высокий показатель безработицы за последние 30 лет. Согласно выкладкам специалистов, рост безработицы на 1% влечёт пропорциональное увеличение количества самоубийств. Также в группе риска находятся люди с уже имеющимися психическими нарушениями, например депрессиями и тревожными расстройствами. Пандемия может ухудшить протекание этих расстройств.

Учёные советуют облегчать доступ граждан к психотерапии в качестве профилактики суицидов.

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