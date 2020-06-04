Канадские учёные предсказали волну суицидов из-за пандемии коронавируса

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции вызывает всё больший стресс у людей. Исследователи из Университета Торонто полагают, что из-за этой проблемы в ближайшее время повсеместно увеличится количество самоубийств.
Как
Эксперты подчёркивают, что в стране уже отмечается самый высокий показатель безработицы за последние 30 лет. Согласно выкладкам специалистов, рост безработицы на 1% влечёт пропорциональное увеличение количества самоубийств. Также в группе риска находятся люди с уже имеющимися психическими нарушениями, например депрессиями и тревожными расстройствами. Пандемия может ухудшить протекание этих расстройств.
Учёные советуют облегчать доступ граждан к психотерапии в качестве профилактики суицидов.
Ранее российский психотерапевт предрёк волну нервных срывов среди школьников, писал NEWS.ru.
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