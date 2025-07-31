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31 июля 2025 в 19:11

Камбала жареная с лимоном и укропом — свекровь попросит у вас рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареная камбала — традиционное блюдо, которое легко превратить в настоящую гастрономическую находку. В нашем рецепте рыба нарезается крупными кусками и маринуется с лимонным соком, цедрой и свежим укропом. Это придаёт блюду нежный аромат и лёгкую кислинку, делая вкус более сложным и интересным. Подача с обжаренным репчатым луком добавляет насыщенность и хрустящую текстуру, которая идеально дополняет рыбу. Такое блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для встречи с гостями.

Ингредиенты

  • Камбала свежая — 800 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Укроп — 2 веточки
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Масло растительное рафинированное — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Очистите камбалу: удалите голову, внутренности, хвост и плавники. Нарежьте тушки крупными ломтиками и переложите в миску.
  2. Снимите цедру с лимона и выжмите сок. Мелко нарежьте укроп, соедините с цедрой и соком лимона.
  3. Посолите и поперчите рыбу, равномерно нанесите лимонно-укропный маринад, накройте плёнкой и оставьте в холодильнике на час.
  4. Нарежьте лук кольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Выложите лук на бумажные полотенца.
  5. Обваляйте замаринованные куски камбалы в муке, слегка обсушивая перед этим рыбу.
  6. Разогрейте масло на сковороде (где жарился лук), выложите рыбу с промежутком около 1–1,5 см.
  7. Жарьте камбалу до золотистой корочки по 7 минут с каждой стороны. Подавайте, украсив кольцами жареного лука.

Этот простой, но оригинальный способ приготовления камбалы сделает её настоящим хитом вашего меню. Попробуйте — и убедитесь сами!

Паста — это символ итальянской кухни, и домашние фетучини — отличный способ окунуться в атмосферу Италии, приготовив их своими руками. Фетучини — это тонкие широкие ленточки теста шириной около 7 мм.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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