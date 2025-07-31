Камбала жареная с лимоном и укропом — свекровь попросит у вас рецепт

Жареная камбала — традиционное блюдо, которое легко превратить в настоящую гастрономическую находку. В нашем рецепте рыба нарезается крупными кусками и маринуется с лимонным соком, цедрой и свежим укропом. Это придаёт блюду нежный аромат и лёгкую кислинку, делая вкус более сложным и интересным. Подача с обжаренным репчатым луком добавляет насыщенность и хрустящую текстуру, которая идеально дополняет рыбу. Такое блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для встречи с гостями.
Ингредиенты
- Камбала свежая — 800 г
- Лук репчатый — 200 г
- Лимон — 1 шт.
- Укроп — 2 веточки
- Мука пшеничная — 100 г
- Масло растительное рафинированное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Очистите камбалу: удалите голову, внутренности, хвост и плавники. Нарежьте тушки крупными ломтиками и переложите в миску.
- Снимите цедру с лимона и выжмите сок. Мелко нарежьте укроп, соедините с цедрой и соком лимона.
- Посолите и поперчите рыбу, равномерно нанесите лимонно-укропный маринад, накройте плёнкой и оставьте в холодильнике на час.
- Нарежьте лук кольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Выложите лук на бумажные полотенца.
- Обваляйте замаринованные куски камбалы в муке, слегка обсушивая перед этим рыбу.
- Разогрейте масло на сковороде (где жарился лук), выложите рыбу с промежутком около 1–1,5 см.
- Жарьте камбалу до золотистой корочки по 7 минут с каждой стороны. Подавайте, украсив кольцами жареного лука.
Этот простой, но оригинальный способ приготовления камбалы сделает её настоящим хитом вашего меню. Попробуйте — и убедитесь сами!
Паста — это символ итальянской кухни, и домашние фетучини — отличный способ окунуться в атмосферу Италии, приготовив их своими руками. Фетучини — это тонкие широкие ленточки теста шириной около 7 мм.