https://static.news.ru/photo/1da04372-be65-11e9-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com

Производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» поддержал предложение запретить пользоваться старыми транспортными средствами, сообщил представитель компании Олег Афанасьев.

По его словам, «КамАЗ» приветствует меры по обновлению парка грузовиков.

Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах, — считает он.

Афанасьев добавил, что в настоящее время возраст более половины парка грузовых машин превышает 10 лет, передаёт РИА Новости .

С инициативой о запрете эксплуатации старых автомобилей выступила зампред Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Соответствующее предложение она направила в Минтранс и Минпромторг.

Как писал News.ru, ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, комментируя планы Госдумы ввести запрет на использование в РФ старых машин, заявил, что разрыв между депутатами и населением достиг своего предела. По его словам, причин для реализации такого законопроекта он не видит.