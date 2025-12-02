Кальмаров больше не варю, делаю салат из морского коктейля: элементарный рецепт, а вкус и вид — бомба

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 банка морского коктейля (400 г), 150 г твердого сыра, 100 г майонеза, 2–3 ст. л. имитированной красной икры для украшения. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой. Сыр натрите на средней терке. Морепродукты откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол, при необходимости крупные куски можно немного измельчить. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте салат имитированной красной икрой.

Вкус этого салата — это настоящая симфония моря: нежные крабовые палочки гармонично сочетаются с пикантными кальмарами, сладковатыми мидиями и креветками, а сыр придает блюду приятную сливочную ноту. Этот салат поразит ваших гостей изысканностью и простотой приготовления!

