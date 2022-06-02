«Какую биографию делают нашему рыжему»: что органы могут нарыть на Чубайса «Роснано» и подмосковное поместье крёстного отца русской приватизации таят множество секретов

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Анатолий Чубайс

После эмиграции из РФ бывшего спецпредставителя президента Владимира Путина по вопросам устойчивого развития, а также экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса вокруг его персоны сгустились тучи. По неподтверждённым слухам одного из архитекторов постсоветского уклада в РФ проверяют силовики на предмет его причастности к коррупционным делам и ищут его зарубежные активы. NEWS.ru вспомнил, с какими скандальными и потенциально криминальными историями был связан в последние годы Чубайс, его сфера и окружение.

Швейцарский след

На днях стало известно, что силовики «в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано“ Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления». До этого СМИ со ссылкой на источники в силовых ведомствах написали, что правоохранители намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы на них могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» утверждал, что у него нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолёта.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Вывеска компании «Роснано» на здании офиса в Москве

Однако в этой связи вспоминается история швейцарской компании SFO Concept AG, в которой Анатолий Чубайс до мая 2013 года был едва ли не единственным акционером, а затем, по собственному утверждению, продал её «другому лицу». По поводу этой структуры было много информации, которую бывший высокопоставленный чиновник не опровергал.

Так, например, по утверждению близкого к силовикам анонимного Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, 5 апреля 2011 года бывший спецпредставитель президента Владимира Путина поручил управляющему SFO Concept AG Оливеру Неделе оформить от имени компании договор купли-продажи ценных бумаг с Анатолием Чубайсом, то есть фактически с самим собой.

Анатолий Чубайс как физическое лицо продал принадлежащие ему по праву собственности своей же швейцарской компании ценные бумаги энергетических компаний на сумму $4 561 694, разбив при этом ежегодные выплаты по данному договору на части до 2014 года с целью их ежегодного отражения в своих налоговых декларациях. В 2012 году новый управляющий SFO Concept AG Андре Одерматт вышеуказанные ценные бумаги энергетических компаний по поручению Анатолия Чубайса с убытком для швейцарской компании в более чем $2,5 млн продал сторонней компании, — утверждается в сообщении канала.

Таким образом, заявляют анонимные авторы проекта, Чубайс «легализовал разницу в $2,5 млн и обеспечил себе недостающую ежегодную декларируемую часть доходности в 2011, 2013 и 2014 годах».

К тому же, как утверждает ВЧК-ОГПУ, в 2010–2012 годах швейцарское акционерное общество получило $22 млн в виде займов «под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения» от кипрской офшорной фирмы Tylsoca Limited (прежнее название O1 Trust Services limited). Бенефициаром последней является эмигрировавший из РФ в Великобританию миллиардер и сподвижник Чубайса со времён «шоковой терапии» Борис Минц. По состоянию на август 2020 года, долги кипрской бизнес-структуры Минца-старшего составили $2 млрд.

Борис Минц был заочно арестован в России вместе с сыновьями Дмитрием и Александром как фигурант дела о многомиллиардной растрате. При этом Чубайс заявлял, что не верит в их виновность.

Как пишет ВЧК-ОГПУ, займы кипрской компании, выдаваемые швейцарскому акционерному обществу, шли на строительство жилого комплекса в деревне Переделки Одинцовского района Подмосковья (помимо дома, комплекс состоит из земельных участков площадью 2,657 тысячи и 15,563 тысячи квадратных метров). Этот объект, как заявляют авторы Telegram-канала, впоследствии перешёл в собственность главе «Роснано» по заниженной стоимости в 600 млн рублей, хотя реальная цена могла достигать около 2,5 млрд рублей.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru Строительство жилого дома

С 2016 года подмосковный комплекс, находящийся кстати рядом с домом-музеем Бориса Пастернака, фигурирует в уголовном деле, заведённом на компаньона экс-помощника главы «Роснано» Илью Сучкова, который по версии следствия завладел компанией SFO Concept AG, финансировавшей строительство загородного имения для Чубайса. Первоначально сумма ущерба составляла 3 млрд рублей, но потом была снижена до 70 млн рублей.

В сентябре 2016 года суд наложил арест на построенный для Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой объект, который принадлежал SFO Concept AG, возглавляемой Ильёй Сучковым и его братом Игорем. Последний длительное время был советником Чубайса. Илья Сучков утверждал, что изначально строительство было инвестиционным проектом швейцарской компании, которая вложила в него $50 млн. Летом 2016 года O1 Trust Services Бориса Минца подали в суд на SFO Concept AG в связи с долгами компании. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36,5 млн. Те, в свою очередь, сочли, что актуальной оценкой усадьбы оценка компании Knight Frank — $12,55 млн.

Преследование обвинённого в мошенничестве Сучкова, как считает ВЧК-ОГУ, было инициировано «на основании ложных доносов» за отказ участвовать в некоей «схеме Анатолия Чубайса, Бориса и [его сына] Дмитрия Минцев в легализации денежных средств». По утверждению канала, в материалах уголовного дела в частности говорится, что займы у O1 Trust Services брал не Илья Сучков, а управляющий SFO Concept AG Андре Одерматт якобы по поручению Чубайса, как единственного на тот момент акционера.

Парадокс предъявленного обвинения заключается в том, что собственника объекта недвижимости ЖК «Переделки» — акционера Швейцарской компании SFO Concept AG — Илью Сучкова, обвиняют в незаконном проникновении в принадлежащий его компании на праве собственности объект недвижимости с последующей кражей у самого себя своего же имущества, — полагает сайт «Русский криминал», близкий к ВЧК-ОГПУ.

Уголовное дело Сучкова неоднократно возвращали в прокуратуру. Недавно Хамовнический суд Москвы вызвал Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего, но тот не собирается посещать заседание, находясь за границей.

По пути к банкротству

Во время работы Чубайса в «Роснано», к работе госкомпании возникали многочисленные вопросы. Так, в 2013 году Счётная палата РФ выявила многочисленные нарушения во время проверки эффективности использования корпорацией средств федерального бюджета, полученных в 2007–2012 годах. За это время, «несмотря на неоднократные рекомендации ревизионной комиссии „Роснано“, расходы, сопутствующие деятельности компании, продолжали расти». Например, 6 млрд рублей потратили только на административные и хозяйственные нужды, 5,3 млрд — на размещение персонала, 4 млрд — на консультационные и экспертные услуги, 560 млн — на охрану, 850 млн — на транспорт, 7 млрд рублей — на оплату труда и выплаты социального характера. Расходы на оплату труда на одного человека в 2007–2012 годах увеличились более чем в девять раз.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также СП обнаружила, что более 47 млрд рублей, или 35,3% от общего объема финансирования проектов, были выведены за рубеж «на финансирование деятельности различных фондов и организаций», но «на момент проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность произведенных вложений, не установлено».

Как отмечал аудитор СП Сергей Агапцов, в «Роснано» имели место «неэффективный менеджмент организации и экономическая несостоятельность реализуемых проектов; убытки проектных компаний, конвертация и реструктуризация их задолженностей, что влечет к искажению реальных финансовых результатов реализации проектов; финансирование в рамках „нанотехнологий“ как российских, так и иностранных компаний, находящихся в предбанкротном состоянии; реализация проектов, не относящихся к нанотехнологиям или же имеющих отрицательные экспертные заключения».

Реализация «Роснано» некоторых проектов начинает негативно отражаться на социальной обстановке в регионах. Например, находящееся в ситуации, близкой к банкротству, градообразующее предприятие ООО «Усолье-Сибирский силикон» (Иркутская область), которому было направлено около 14 млрд рублей, на проектные мощности не вышло, происходит сокращение рабочих мест, что чревато взрывом социальной напряженности, — говорилось в пресс-релизе СП.

При общем объёме финансирования проектов «Роснано» в размере более 130 млрд рублей органами управления корпорации «не было принято ни одного решения о приостановке финансирования проектов в связи с выявленным нецелевым использованием средств». Это стало возможным в связи с тем, что процедуры мониторинга в госкомпании «практически полностью исключают возможность выявления таких фактов».

В рамках проверки было выявлено, что около 1,2 млрд рублей госкорпорация перечислила «организациям, имеющим признаки фирм-однодневок».

Впоследствии СП обнаруживала нарушения в работе «Роснано» и в 2016 году. Аудитор Татьяна Мануйлова отмечала, что неэффективность отдельных инвестиционных проектов госкомпании «обошлась и ещё обойдется государству в миллиарды рублей». По состоянию на конец сентября 2015 года структура Чубайса вышла из 16 инвестпроектов, половина из них — «с превышением расходов над доходами» на 13,1 млрд рублей. Цели этих проектов, как выяснилось в ходе проверки, не достигнуты, а реализация неэффективна.

Фото: rusnano.com Исследования

Также в СП зафиксировали убытки в «Роснано» в размере 24,3 млрд рублей по итогам 2012 года. Как следует из финансовой отчётности компании, в 2016 году убыток составил 17,4 млрд рублей, в 2019-м — 17,3 млрд, в 2020-м — уже 37,1 млрд рублей (при этом чистый убыток по МСФО вырос до 52,9 млрд рублей), а в I квартале 2022-го — 12,98 млрд.

В ноябре 2021 года «Роснано» оказалась на грани дефолта. По предписанию ЦБ МосБиржа приостанавливала торги облигациями госкомпании. Она признала проблемы с «накопленным непропорциональным долгом» и необходимость корректировок финансовой модели. В декабре корпорации удалось избежать дефолта и расплатиться по обязательствам.

В середине апреля новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании, за период когда ей руководил его предшественник. В своём обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову он заявил следующее:

Начиная с 2010 года акционером АО «Роснано» была перестроена модель финансирования инвестиционной деятельности компании — использование в качестве источника финансирования исключительно собственного капитала было заменено на преимущественно заемное финансирование. В результате за период 2010–2020 годов объём внешних заимствований АО «Роснано» составил более 290 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года внешний долг компании насчитывал более 146 млрд рублей. За период 2010–2021 годов расходы на обслуживание долга составили 126 млрд рублей.

Куликов добавил, что в 2016 году размер обязательств компании превысил стоимость активов компании по бухгалтерскому балансу, «в результате чего стала очевидной имущественная недостаточность АО „Роснано“, проявились признаки несостоятельности (банкротства)». С 2016 года привлечённое «дорогостоящее заёмное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд рублей, а потенциальный ущерб — около 28 млрд рублей в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности АО „Роснано“ исполнить обязательства в полном объёме».

Указанный подход к отражению в отчётности АО «Роснано» полученного заёмного финансирования стал основанием принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по итогам 2017 и 2018 годов в размере 1,1 млрд рублей, несмотря на то что стоимость чистых активов АО «Роснано» была меньше размера уставного капитала компании, что ухудшило финансовое состояние АО «Роснано», — написал Сергей Куликов Игорю Краснову.

Фото: rusnano.com Анатолий Чубайс

По его словам, в 2021 году госкорпорация начала переговоры с кредиторами «по вопросу реструктуризации долгового портфеля с возможностью достижения экономического эффекта в размере более 10 млрд рублей». Сегодня, по словам Куликова, сохраняются риски, в том числе продажа активов «Роснано» «с потерей в стоимости в размере не менее 30%», а также «раскрытие государственных гарантий, влекущее ущерб в размере до 108 млрд рублей, оказание негативного влияния на российский рынок ценных бумаг и подрыв доверия инвесторов к институту государственных гарантий».