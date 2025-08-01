Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2025 года

Пришло 1 августа 2025 года. Сегодня в России поздравляют представителей сразу трех профессий, а в мире пробуют разные сорта популярного пенного напитка и переодеваются в супергероев. Какие еще праздники и памятные события принес нам первый день последнего летнего месяца, а также кого нужно не забыть поздравить с днем ангела — узнаете из нашего нового материала.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире

В нашей стране 1 августа отмечают сразу три профессиональных праздника. Первый — День тыла Вооруженных сил России. Сегодня поздравления получают все, кто снабжает армию страны одеждой, продовольствием, средствами связи и другими самыми необходимыми вещами на фронте и службе. В этот день стоит поздравить и поблагодарить за труд поваров, портных, сотрудников складов и других людей, которые максимально облегчают жизнь военным и трудятся на благо родины.

Поздравления сегодня также принимают инкассаторы. Это люди, которые занимаются перевозкой денег и других ценностей, а также обслуживанием банкоматов. Этот день сотрудники инкассационных служб, как правило, проводят среди коллег — руководство устраивает корпоративы и отмечает заслуги самых выдающихся сотрудников.

А еще сегодня чествуют специалистов, труд которых не заметен на первый взгляд, — работников технической поддержки. Причем речь не только о тех, кто помогает отменить или вернуть деньги за заказ в чатах, но и об операторах кол-центров, инженерах и IT-специалистах. Не пожалейте для них добрых слов и поблагодарите за помощь!

В первую пятницу августа во многих странах отмечают Международный день пива — в 2025 году он приходится на 1 августа. Этот неофициальный, но любимый многими день появился в 2007 году в США и быстро распространился по миру. Как отметить? Устройте тематическую вечеринку, попробуйте крафтовое пиво или поддержите локальную пивоварню. Главное — соблюдать меру!

Международный день пива отмечают в первую пятницу августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

1 августа поклонники комиксов и киногероев отмечают День Человека-паука — неофициальный, но любимый праздник самого узнаваемого супергероя Marvel. Почему именно 1 августа? В этот день в 1962 году вышел комикс Amazing Fantasy #15, где впервые появился Питер Паркер — обычный подросток, получивший невероятные способности после укуса радиоактивного паука. У вас появился отличный повод пересмотреть фильмы с этим героем и обсудить с друзьями, кто лучше исполнил его роль — Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд?

А если вам не нравится Человек-паук, есть другие необычные праздники:

День бумажных салфеток;

Международный день консервирования;

День гармоничного пения.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня православные христиане чтят память преподобной Макрины Младшей. Эта святая приходится сестрой святителям Василию Великому и Григорию Нисскому. Родилась она в Каппадокии. Когда девочка появилась на свет, матери случилось видение ангела, который посоветовал назвать ее Феклой. Однако это имя не прижилось, и родные стали называть девочку Макриной в честь пострадавшей от гонений правителя бабушки-христианки. В детстве будущую святую приучили молиться и служить Богу. Однажды по настоянию родителей девушка обручилась. Но вскоре жених ее погиб. После этого Макрина навсегда отказалась от брака и стала монахиней. Тогда на нее снизошел дар чудотворения.

Памятные даты и события: что произошло 1 августа в разные годы

В 1774 году был описан химический элемент, без которого мы не можем дышать, — кислород. Его открыл британский ученый Джозеф Пристли.

В 1981 году вышел в свой первый эфир американский музыкальный телеканал MTV. В тот же день, но через шесть лет, он заработает в Европе. В России он начнет свое вещание лишь в 1998 году.

В 2008 году случилось полное затмение Солнца. Его лучше всего было видно с территории нашей страны, поэтому его даже прозвали русским затмением.

«Русское затмение» Солнца произошло 1 августа 2008 года Фото: Bill Ingalls/Keystone Press Agency/Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 1 августа

В этот день появились на свет:

Ив Сен-Лоран (1936 год) — французский модельер, который основал одноименный Дом моды в Париже. Бренд известен не только одеждой и сумками, но и культовыми духами «Опиум».

Натали Делон (1941 год) — французская актриса и единственная жена секс-символа Алена Делона.

Павел Табаков (1995 год) — российский актер, известный по роли в сериале «Беспринципные». Он приходится сыном актеру и режиссеру Олегу Табакову.

1 августа родился актер Павел Табаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В этот день мир покинули:

Святослав Рихтер (1997 год) — виртуозный пианист и народный артист Советского Союза.

Мира Кольцова (2022 год) — танцовщица и народная артистка СССР. Она долгое время была руководительницей самого знаменитого ансамбля русского народного танца «Березка».

Именины и дни ангела 1 августа: кого не забыть поздравить

Сегодня именины у Альфонса, Марии, Петра, Юстины, Варлама, Григория, Дия, Дмитрия, Митрофана, Паисия, Романа, Серафима, Стефана, Тихона, Евгении, Евфросинии, Милицы и Макрины.