Какая погода будет в Москве и Подмосковье в четверг, пятницу: ждать ли снег Шувалов: 14 сентября в Москве станет самым теплым днем недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теплая погода продлится в столице до 14 сентября, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какой будет температура воздуха в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели?

Какая будет погода в Москве завтра и послезавтра

Шувалов заявил, что 14 сентября станет самым теплым днем на неделе. В ночь со среды на четверг ожидается туман.

«В ночь ожидается густой туман с ухудшением видимости. Давление составит 753 мм р/с, что выше нормы, ветер слабый, преимущественно в столице будет солнечно. При этом четверг станет самым теплым днем на этой неделе, а в пятницу волна тепла пойдет на спад», — отметил синоптик.

Минусовых температур и снега в ближайшее время в Москве не ожидается. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 14 сентября жителей столицы ожидает слабый ветер.

«В Москве будет спокойная и уравновешенная погода до четверга включительно — мало облаков, без осадков, температура днем — плюс 19–22 градусов. Но в пятницу произойдет изменение. Погода станет облачнее, температура днем понизится примерно на четыре градуса. Это все-таки заметно, будет более прохладно», — заявил он ТАСС.

В пятницу, 15 сентября, температура днем будет оставаться в диапазоне 16–20 градусов тепла. Возможен дождь.

Какая будет погода в Московской области завтра и послезавтра

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что минувшая ночь на 13 сентября в Подмосковье оказалась самой холодной с начала осени. Однако в ночь на четверг температура воздуха не опустится ниже 10 градусов тепла.

«Холоднее всего было на „полюсе холода“ региона, в Черустях, там столбики термометров показали +1,5° — это также самая низкая температура с начала сентября. Что интересно, юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север», — заявил он.

14 сентября в Подмосковье ожидается солнечная погода. Температура днем повысится до 20 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное, говорится на сайте Meteonova.

В ночь на 15 сентября столбик термометра опустится до 10 градусов, но уже днем повысится до плюс 19–21 градуса. В течение суток ожидается малооблачная погода, слабый ветер. Возможна слабая геомагнитная буря.

Как долго в России продлится магнитная буря

Физики Пермского политехнического университета заявили, что 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, которая продлится три дня, сообщает Pravda.ru.

Полностью защититься от ее влияния человек не может. Ученые предупредили, что метеозависимые люди могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Из-за своей мощности буря также способна вызвать сбои в системах радиолокации.

В какие регионы России придет аномальное тепло

Роман Вильфанд сообщил, что значительные аномалии температурного режима в середине сентября ожидаются в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других регионах в ближайшие дни. Столбик термометра в этих регионах будет на семь градусов выше номы.

«В Архангельской области — тепло до плюс 20–21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии, Вологодской области — до 21–22 градусов, в Ленинградской области — до 22–24 градусов, в Псковской области — до 25 градусов, в Калининградской области — до 30 градусов», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Потепление также стоит ждать жителям Эвенкийского района и Сахалинской области, где температура днем составит 22 и 26 градусов тепла соответственно.

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