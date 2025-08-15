Как я за 30 минут победила желтый налет в унитазе — соседи не верят

Желтый налет, ржавые подтеки и известковый камень — это не только неприятно на вид, но и опасно для сантехники. Такие загрязнения постепенно разрушают поверхность и могут вызывать неприятный запах.

Многие считают, что для борьбы с ними нужны дорогие химические средства. Но есть простой способ, который вернет унитазу кристальную чистоту без лишних затрат и усилий.

Вам понадобятся всего два ингредиента: лимонная кислота и вода. Смешайте их в пропорции 1:1, чтобы получилась густая кашица. Нанесите ее на загрязненные участки и оставьте на 30 минут. После этого просто смойте воду — даже ершик не потребуется.

Такой метод легко справляется даже с застарелыми отложениями. Недаром лимонную кислоту активно использовали еще в СССР для очистки сантехники — она безопасна для покрытия и при этом невероятно эффективна.

